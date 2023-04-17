Гришин - о рейтинге самых дорогих футболистов России: Головин выделяется на фоне Алексея Миранчука

Тренер юношеской команды ЦСКА Александр Гришин отреагировал на информацию о том, что полузащитника французского «Монако» Александра Головина признали самым дорогим футболистом России по версии портала Transfermarkt.

«Спорить ни с кем не с тоит: Головин - самый лучший из российских футболистов. По большому счету за границей играей он и Миранчук. Конечно, Головин на его фоне выделяется своим мастерством и игровым мышлением», - приводит слова специалиста Sport24.

Ранее сообщалось, что стоимость Головина составляет 25 миллионов евро. Александр обошел Арсена Захаряна и Матвея Сафонова, которые поделили 2-3-е места в рейтинге (по 15 миллионов евро).