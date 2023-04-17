Джовинко заявил, что футболисты «Ювентуса» радовались уходу Конте 

Экс-форвард «Ювентуса» Себастьян Джовинко поделился воспоминаниями об отставке бывшего главного тренера клуба Антонио Конте.

«Когда Конте покинул «Ювентус» на лицах всех футболистов команды сияла улыбка. Мы облегченно вздохнули, будто заново родились, потому что до этого чувствовали себя истощенными на протяжении нескольких лет», — приводит слова Джовинко Tuttosport.

Добавим, что Конте провел на посту главного тренера «Ювентуса» около трех лет. С «бьянконери» он трижды становился чемпионом Италии и дважды завоевал Суперкубок Италии.