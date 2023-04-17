Хиддинк ответил на вопрос о самом талантливом молодом игроке в России

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк затруднился назвать самого талантливого на данный момент молодого российского игрока.

«Кто сейчас самый талантливый российский футболист? Не знаю, есть ли сейчас в России талантливые игроки, потому что не слежу за российским футболом. Его нигде не показывают», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, российская национальная команда во главе с Хиддинком выигрывала бронзовые награды Евро-2008.

Также наставник известен по работе с мадридским «Реалом», лондонским «Челси», махачкалинским «Анжи» и многими другими командами.