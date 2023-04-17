Первый тренер Головина отреагировал на статус своего ученика как самого дорогого футболиста России

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника французского «Монако» Александра Головина, прокомментировал статус своего ученика как самого дорогого футболиста России по версии портала Transfermarkt.

«Головин заслуженно стал самым дорогим российским игроком. Я субъективен в своих суждениях по поводу своего воспитанника. Может еще больше показывать результативные матчи и радовать нас», - приводит слова специалиста Sport24.

Ранее сообщалось, что стоимость Головина составляет 25 миллионов евро. Александр обошел хавбека »Динамо» Арсена Захаряна и вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, которые поделили 2-3-е места в рейтинге (по 15 миллионов евро).