Гаджиев считает, что Дзюба заслужил продление контракта с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев рассчитывает, что «Локомотив» предложит продлить контракт нападающему команды Артему Дзюбе.

«Дзюба — сильный футболист для нашего чемпионата. Он доказывает это на протяжении всей своей карьеры. Настоящий боец с характером. Безусловно, Артем уже довольно возрастной игрок. Лишь поэтому у боссов «Локомотива» могут возникнуть сомнения по поводу продления соглашения с Дзюбой. В такой ситуации не стоит зацикливаться на цифрах в паспорте, а пристально следить за его игрой. Он уже смог адаптироваться в команде и приносит результат. Важно не разрушить то, что работает» — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Добавим, что Дзюба выступает за «Локомотив» с в феврале 2023 года. В текущем сезоне за красно-зеленых он отыграл восемь матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.