Слуцкий уверен, что Кварацхелия способен заиграть в любой команде мира 

Бывший наставник «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий предположил, где форвард «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в будущем.

«Я считаю, что его возможности безграничны. Его уровень – небо без крыши. Он уже выступает за мировой топ-клуб. Но, несомненно, есть команды, которые имеют еще более высокую планку в плане возможностей. Речь, конечно же, идет о «Манчестер Сити», «Баварии», «Реале» и «Барселоне». Думаю, Хвича может адаптироваться везде и готов играть в стартовом составе любой команды мира», – приводит слова Слуцкого Sky Sports.

Добавим, что Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года. В текущем сезоне в составе неаполитанцев на его счету 34 проведенных матча, 14 забитых мячей и 16 ассистов. Ранее 22-летний игрок выступал за «Рубин» и «Локомотив».