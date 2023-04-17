«Реал» - король турниров». Анчелотти заявил, что мадридский клуб собирается вновь победить в ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси». Первая игра завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:0.

«Реал» - король турниров, мы являемся частью этого клуба, который 14 раз выигрывал Лигу чемпионов. Мы хотим приумножить эту историю, выиграв Лигу чемпионов в очередной раз», - приводит слова итальянского специалиста Globo.

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 18 апреля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Матч обслужит бригада арбитров во главе с представителем Италии Даниэле Орсато. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.