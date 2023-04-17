Рой Кин убежден, что второе место в АПЛ станет разочарованием для «Арсенала» 

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о турнирном положении «Арсенала» в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

«Если они упустят чемпионство и займут вторую строчку, сезон нельзя будет считать успешным. В других турнирах они уже не выступают, у клуба боевой состав и старт сезона был великолепным. Но потом они потеряли очки в матчах с «Ливерпулем» и с «Вест Хэмом», хотя это была хорошая возможность решить все вопросы о титуле. Если им не удастся взять трофей АПЛ, это станет для них огромным разочарованием», — приводит слова Кина Sky Sports.

Добавим, что в настоящее время «Арсенал» по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 74 очка после 31 проведенной встречи. Подопечные Микеля Артеты имеют отрыв от «Манчестер Сити» в четыре очка с учетом игры в запасе у «горожан».