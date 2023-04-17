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Бушманов считает, что всем российским командам стоит равняться на «Зенит» 

По словам 51-летнего тренера, питерский клуб уже не упустит первую строчку в таблице чемпионата России.  
17 апреля 2023 22:16
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Евгений Бушманов поделился мнением о «Зените», который в настоящий момент лидирует в турнирной таблице РПЛ.

«Они являются безоговорочными фаворитами уже несколько сезонов. Такое происходит не только в России. Взгляните на Германию или Францию. В настоящее время положение дел именно такое. Другим клубам РПЛ необходимо ориентироваться на «Зенит» и пытаться навязать этой команде конкуренцию», - приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент отрыв «Зенита» от ближайшего преследователя – «Ростова» составляет девять очков.

источник: Чемпионат.com
Бушманов считает, что всем российским командам стоит равняться на «Зенит» 
По словам 51-летнего тренера, питерский клуб уже не упустит первую строчку в таблице чемпионата России.  
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