Бушманов считает, что всем российским командам стоит равняться на «Зенит» 

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Евгений Бушманов поделился мнением о «Зените», который в настоящий момент лидирует в турнирной таблице РПЛ.

«Они являются безоговорочными фаворитами уже несколько сезонов. Такое происходит не только в России. Взгляните на Германию или Францию. В настоящее время положение дел именно такое. Другим клубам РПЛ необходимо ориентироваться на «Зенит» и пытаться навязать этой команде конкуренцию», - приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент отрыв «Зенита» от ближайшего преследователя – «Ростова» составляет девять очков.