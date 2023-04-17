Валерий Непомнящий заявил, что сборная Камеруна была бы фаворитом в матче с Россией

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборной России и африканской национальной командой.

«Хорошо, если эта игра состоится. Камерун – довольно серьезный соперник. Игроки этой страны востребованы в европейских чемпионатах. Хотелось бы увидеть их в России. Мне кажется, что в настоящий момент сборная Камеруна выше классом, чем наша сборная. Возможно, они бы были фаворитами в матче с нашей национальной командой», – приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что в марте текущего года подопечные Валерия Карпина провели товарищеские игры со сборными Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Добавим, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и клубы от участия в международных турнирах.