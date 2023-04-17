«Ньюкасл» проявляет интерес к полузащитнику «Байера» Вирцу 

Руководство «Ньюкасла» рассматривают возможность покупки полузащитника «Байера» Флориана Вирца. Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждает источник, скауты «сорок» наблюдали за выступлением 19-летнего хавбека в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Юниона» (1:1).

Ранее сообщалось, что в услугах немца также заинтересованы «Барселона» и «Реал».

Напомним, что Вирц выступает за «Байер» с 2020 года. В текущем сезоне в составе фармацевтов он принял участие в 17 встречах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.