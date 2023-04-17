Колыванов назвал фаворита в матче «Наполи» - «Милан» в Лиге чемпионов

Экс-форвард «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от ответного матча между «Наполи» и «Миланом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Наполи» в этом году играет очень уверенно и показывает яркий футбол, особенно в чемпионате. Но матч против «Милана» будет непростой. Тем не менее отдаю предпочтение «Наполи», - приводит слова бывшего футболиста Sport24.

Напомним, что вчера между командами состоится завтра, 18 апреля, в Неаполе. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Польши Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.