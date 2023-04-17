На Украине приняли решение о судьбе футбольной сборной на Евро-2024 в связи с приказом о бойкоте

Заместитель министра по делам спорта и молодежи Украины Матвей Бедный заявил, что национальная футбольная сборная страны не будет сниматься с отборочного турнира Евро-2024 из-за участия в нем Белоруссии.

«Что касается сборной Украины по футболу, то участие Беларуси - это отдельный групповой турнир. На сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета участия в отборочном турнире национальной команды Украины по футболу», - приводит слова чиновника «Суспильне спорт».

Напомним, ранее украинское Минспорта утвердило приказ о запрете спортсменам национальных сборных страны принимать участие в международных соревнованиях вместе с россиянами и белорусами. Таким образом, национальная футбольная команда могла сняться с квалификации Евро-2024 из-за участия в ней сборной Белоруссии.

Сборная России отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.