Игонин убежден, что «Зенит» станет чемпионом России в текущем сезоне 

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин рассказал, что у него не было сомнений в том, кто станет чемпионом РПЛ нынешнего сезона.

«До старта сезона было очевидно, что «Зенит» будет чемпионом. Никаких сомнений в этом не было. Это было понятно уже давно», – приводит слова Игонина «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков после 23 встреч. Отрыв подопечных Сергея Семака от ближайшего преследователя – «Ростова» составляет девять очков.