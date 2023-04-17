Карло Анчелотти назвал клуб, где завершит карьеру полузащитник «Реала» Тони Кроос

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о будущем полузащитника команды Тони Крооса.

«Кроос - легенда. Он находится в отличном физическом и моральном состоянии. Я уверен, что он хочет завершить свою игровую карьеру в «Реале», и именно здесь он ее и завершит», - приводит слова итальянского специалиста Goal.com.

Напомним, что хавбек перебрался в мадридский клуб из мюнхенской «Баварии» в июле 2014 года за компенсацию в размере 25 миллионов евро. С тех пор он провел за »сливочных» 405 матчей, забил 27 мячей и отдал 88 результативных передач.

Действующее соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до лета 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 18 млн евро.