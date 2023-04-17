Нагельсманн может стать главным тренером «Тоттенхэма» при одном условии 

Юлиан Нагельсманн может согласиться занять должность главного тренера «Тоттенхэма» в том случае, если «шпоры» завоюют путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Сами Мокбель в своих соцсетях.

Как утверждает источник, главным претендентом на 35-летнего специалиста остается «Челси», однако «пенсионеры» близки к тому, чтобы лишиться возможности выступать в следующем розыгрыше Лиге чемпионов. Это может сподвигнуть экс-наставника «Баварии» принять предложение другого лондонского клуба, который в настоящий момент имеет шансы оказаться в четверке лучших по завершении сезона АПЛ.

Напомним, что Нагельсманн находится без работы с марта 2023 года после того, как покинул пост главного тренера «Баварии».