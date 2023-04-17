«Фиорентина» и «Аталанта» не выявили победителя в матче 30-го тура Серии А 

Футболисты «Аталанты» на выезде не смогли обыграть «Фиорентину» в матче 30-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе домашней команды гол с пенальти забил нападающий Артур Кабрал (56-я минута). За гостей забитым мячом отличился защитник Йоаким Меле (37).

Таким образом, «Аталанта» набирает 49 очков и по-прежнему занимает шестую строчку в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» располагается на девятом месте, имея в своем активе 42 очка.

20 апреля «фиалки» сыграют ответный матч 1/4 финала Лиги конференций с «Лехом». 24 апреля богиня примет на своем поле «Рому» в следующем матче чемпионата.

Серия А

30-й тур

«Фиорентина» (Флоренция) – «Аталанта» (Бергамо) – 1:1 (0:1)

Голы: Кабрал, 56 – Мехле, 37.