«Челси» – «Реал»: смогут ли лондонцы сотворить сенсацию?

Сегодня, 18 апреля, «Челси» проведет ответный матч с «Реалом» в ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.00 мск.

Следить за ходом противостояния можно будет в прямом эфире «Матч ТВ» или на его официальном сайте. Трансляция стартует в 21.40 по Москве.

Напомним, первый матч, прошедший в Мадриде, завершился в пользу «сливочных» – 2:0. Многие эксперты считают, что в нынешнем состоянии «Челси» не способен переломить ситуацию и, скорее всего, покинет элитный турнир.