Пиоли рассказал, за счет чего «Милан» может добиться успеха в ответной игре с «Наполи»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что его команда не будет играть на удержание счет в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Наполи».

«Конечно, было бы ошибкой сосредотачиваться на защите лидерства. «Наполи» давно не проигрывал дома в Лиге чемпионов, они забивают в среднем по три-четыре гола, играя против таких команд, как «Ливерпуль», «Аякс», «Рейнджерс» и «Айнтрахт». У нас лишь минимальное преимущество, мы должны играть в свою игру. Я думаю, мы очень хорошо играем с мячом. Это будет важным элементом», - приводит слова Пиоли Football Italia.

Напомним, встреча пройдет сегодня, 18 апреля в Неаполе. Начало в 22.00 по московскому времени.

В первом матче неделей ранее «Милан» на своем поле оказался сильнее (1:0).