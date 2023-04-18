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Алдонин считает, что «Спартак» навязал «Зениту» ложную конкуренцию в РПЛ

Экс-игрок считает, что москвичи лишь наладили игру, но за титул они бороться пока не готовы.
Алдонин считает, что «Спартак» навязал «Зениту» ложную конкуренцию в РПЛ
18 апреля 2023 09:54
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин выразил мнение, что ни один клуб РПЛ не в состоянии конкурировать с «Зенитом».

По его словам, московский «Спартак», который долгое время преследовал питерцев, навязал ложную конкуренцию.

«Догнать «Зенит» невозможно. Расстроило, что «Спартак» сразу же убил интригу? «Спартак» ожил, поэтому все сразу начали говорить про интригу. Но просто выдали желаемое за действительное», – сказал экс-игрок армейцев, чьи слова приводит «Чемпионат».

Напомним, в данный момент «Зенит» идет на 1-й позиции в РПЛ, набрав 55 очков. «Спартак» же расположился на 3-й строчке, отставая от питерцев на 10 очков. Второе место у «Ростова», который добыл 46 очков.

источник: Чемпионат.com
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