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Матерацци предостерег Шкриньяра от перехода из «Интера» в «ПСЖ»: Посмотрите на Месси

Контракт защитника из Словакии с «черно-синими» истекает по окончании сезона.
Матерацци предостерег Шкриньяра от перехода из «Интера» в «ПСЖ»: Посмотрите на Месси
18 апреля 2023 10:02
автор: Максим Скороходов
автор фото: Серия А

Экс-защитник «Интера» Марко Матерацци заявил, что не желает перехода игрока команды Милана Шкриньяра в «ПСЖ».

28-летний защитник не скрывает, что намерен подписать контракт с парижским клубом после завершения трудового соглашения с «черно-синими».

- Я бы на его месте остался в «Интере». Я лично сказал ему: «Помни, как тебя любили болельщики «Интера», не уверен, будут ли тебя так любить в Париже, хотя желал бы этого». Посмотрите на Месси, что с ним происходит, а он является одним из лучших игроков в истории футбола, - приводит RMC Sport слова Матерацци.

Добавим, что Шкриньяр в текущем сезоне провел 31 матч за «Интер», отличившись одним результативным действием.

источник: RMC Sport
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