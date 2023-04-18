Анчелотти рассчитывает, что Кроос останется в «Реале» до конца карьеры

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассчитывает, что немецкий полузащитник команды Тони Кроос завершит карьеру в стане «сливочных».

«Кроос - легенда клуба. Он - игрок высочайшего уровня. Новое соглашение? Я ожидаю, что Тони точно завершит свою карьеру здесь, в «Реале», - приводит слова итальянского специалиста журналист Фабрицио Романо.

Кроме того, в прессе появилась информация о том, что клуб согласовал с футболистом новый контракт на один год, до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне Кроос провел 31 матч в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, в которых забил два мяча.

Немец перешел в «Реал» в 2014 году из мюнхенской «Баварии».