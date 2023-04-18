Гендиректор «Пари НН» назвал причину увольнения тренера Горлова

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов назвал причину увольнения Артема Горлова с поста главного тренера.

«Мы расстались с Артемом Горловым только из-за результатов. Компенсацию мы ему всю выплатили по контракту. Мы недовольны результатом, но к Горлову хорошо отнеслись и хорошо относимся. Считаю, что в ближайшем будущем он станет достаточно большим тренером», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Измайлова.

Добавим, что с Горловом во главе «Пари НН» набрал 3 очка в шести матчах. 35-летний тренер работал с января по 4 апреля.

В настоящий момент главным тренером клуба является Сергей Юран. «Пари НН» располагается на 13-м месте с 19 очками, от безопасной зоны нижегородцев отделяют шесть очков.