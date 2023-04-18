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Титов объяснил, в чем главная проблема сегодняшнего «Спартака»

Ветеран красно-белых считает, что команде не хватает лидера.
Титов объяснил, в чем главная проблема сегодняшнего «Спартака»
18 апреля 2023 11:28
автор: Александр Шульгин
автор фото: Архив "Советского спорта"

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов объяснил, в чем, на его взгляд, заключается главная проблема красно-белых в текущем сезоне.

«Сегодня у «Спартака» нет явного лидера. Такого, как в мое время были Цымбаларь, Тихонов, Аленичев. Потом таковыми стали Глушаков и Ребров. Сегодня я лидера не вижу. Нет дядьки - как Горлукович, - который мог рявкнуть, и все понимали, что надо просыпаться. Да, у «Спартака» молодая команда. Хотя, для меня в 22-23 года футболист уже становится зрелым», - приводит слова Титова «Комсомольская правда».

Напомним, после 23 туров «Спартак» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице, на одно очко отставая от «Ростова» и на столько же опережая ЦСКА.

В своей последней встрече красно-белые обыграли столичное «Торпедо» (2:1) в матче с тремя пенальти и двумя удалениями.

источник: «Комсомольская правда»
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