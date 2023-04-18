Слуцкий оценил судейские решения Карасева в матче «Ростов» – «Зенит»

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался после матча «Ростов» – «Зенит» в 23-м туре РПЛ. В частности, он оценил работу главного рефери поединка Сергея Карасева.

«Второй тайм за «Зенитом»? По моментам, да. Там были сумасшедшие моменты у Вендела, Малкома и Караваева. Самый скандальный – с назначенным, а затем отменённым пенальти.

Два мяча? Это никак не мешало, поэтому вопросов к арбитру быть не может, как и по тому, что потом был вынесен штрафной удар. Было видно, что Дуглас Сантос фолил за штрафной площадью», – сказал специалист в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Сергей Карасев считает лучшим арбитром России. До санкций ФИФА и УЕФА рефери активно привлекался к матчам Лиги чемпионов и Лиги Европы.