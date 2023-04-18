ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Слуцкий оценил судейские решения Карасева в матче «Ростов» – «Зенит»

Встреча завершилась со счетом 0:0.
Слуцкий оценил судейские решения Карасева в матче «Ростов» – «Зенит»
18 апреля 2023 12:12
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Ростов»

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался после матча «Ростов» – «Зенит» в 23-м туре РПЛ. В частности, он оценил работу главного рефери поединка Сергея Карасева.

«Второй тайм за «Зенитом»? По моментам, да. Там были сумасшедшие моменты у Вендела, Малкома и Караваева. Самый скандальный – с назначенным, а затем отменённым пенальти.

Два мяча? Это никак не мешало, поэтому вопросов к арбитру быть не может, как и по тому, что потом был вынесен штрафной удар. Было видно, что Дуглас Сантос фолил за штрафной площадью», – сказал специалист в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Сергей Карасев считает лучшим арбитром России. До санкций ФИФА и УЕФА рефери активно привлекался к матчам Лиги чемпионов и Лиги Европы.

источник: «Советский спорт»
Кечинов оценил шансы «Спартака» опередить «Ростов» в борьбе за серебро РПЛ
Кечинов оценил шансы «Спартака» опередить «Ростов» в борьбе за серебро РПЛ
Экс-игрок сделал уверенный прогноз.
18.04.2023 13:44
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дети Мигеля Данни могут перейти в российский клуб
Дети Мигеля Данни могут перейти в российский клуб
Португалец играл за московское «Динамо» и «Зенит».
18.04.2023 13:41
Футбол
автор: Максим Скороходов
Аленичев рассказал, как оценивал шансы Дзюбы на успешное выступление за «Локомотив»
Аленичев рассказал, как оценивал шансы Дзюбы на успешное выступление за «Локомотив»
34-летний форвард забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 8 матчах.
18.04.2023 13:11
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Слуцкий оценил судейские решения Карасева в матче «Ростов» – «Зенит»
Слуцкий оценил судейские решения Карасева в матче «Ростов» – «Зенит»
Встреча завершилась со счетом 0:0.
18.04.2023 12:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Титов объяснил, в чем главная проблема сегодняшнего «Спартака»
Титов объяснил, в чем главная проблема сегодняшнего «Спартака»
Ветеран красно-белых считает, что команде не хватает лидера.
18.04.2023 11:28
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сможет ли Кварацхелия выйти в полуфинал Лиги чемпионов: «Наполи» примет на своем поле «Милан»
Сможет ли Кварацхелия выйти в полуфинал Лиги чемпионов: «Наполи» примет на своем поле «Милан»
Команде Спаллетти нужно отыграть отставание в один мяч.
18.04.2023 11:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
Гендиректор «Пари НН» назвал причину увольнения тренера Горлова
Гендиректор «Пари НН» назвал причину увольнения тренера Горлова
35-летний наставник проработал в клубе из Нижнего Новгорода три месяца.
18.04.2023 10:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
Широков изъявил желание поработать в топ-клубе РПЛ
Широков изъявил желание поработать в топ-клубе РПЛ
Пока бронзовый призер Евро трудится во Второй лиге.
18.04.2023 10:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
Осимхен готов рассмотреть вариант с переходом в «Баварию»
Осимхен готов рассмотреть вариант с переходом в «Баварию»
Трансфер может состояться этим летом.
18.04.2023 10:38
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика