Аленичев рассказал, как оценивал шансы Дзюбы на успешное выступление за «Локомотив»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не сомневался, что нападающий Артем Дзюба проявит себя в «Локомотиве».

По словам специалиста, 34-летний форвард продолжает играть на высоком уровне несмотря на солидный возраст и простой после ухода из турецкого клуба.

«Я сразу сказал, что Дзюба забьет мячей восемь. Даже когда мне говорили, что он в плохой форме, я был уверен, что он отличится минимум восемь раз. Учитывая его мастерство и уровень «Локомотива». Уверен, что он подпишет контракт с «Локо» на 1–2 года. Он там получает удовольствие», – заявил Аленичев для «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба стал игроком «Локо» в феврале 2023 года. В данный момент на его счету 8 матчей, 7 голов и 4 ассиста. До перехода в московский клуб футболист пребывал в статусе свободного агента и не играл с осени 2022 года.