Дети Мигеля Данни могут перейти в российский клуб

Экс-полузащитник Мигель Данни высказался о переходе своих сыновей Бернарду и Франсишку в «Зенит».

На данный момент они оба являются игроками португальского «Маритиму».

«Пока мы не встречались с представителями «Зенита», увидимся в эти выходные. Если мои дети будут играть за этот клуб, то я буду очень счастлив. «Зенит» — отличная команда, и я считаю, что лучшие игроки хотят играть там! И мои дети наверняка хотели бы когда-нибудь представлять «Зенит», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Данни.

Напомним, что Мигель перешел из «Динамо» в «Зенит» в 2008 году, вместе с сине-бело-голубыми португальский хавбек выиграл три чемпионата России, завоевал два Кубка и два Суперкубка России, а также Суперкубок УЕФА.