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Кечинов оценил шансы «Спартака» опередить «Ростов» в борьбе за серебро РПЛ

Экс-игрок сделал уверенный прогноз.
Кечинов оценил шансы «Спартака» опередить «Ростов» в борьбе за серебро РПЛ
18 апреля 2023 13:44
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Ростов»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов не сомневается, что красно-белые опередят «Ростов» в борьбе за 2-е место в чемпионате России.

Напомним, в данный момент красно-белые отстают от донской команды на одно очко. По словам Кечинова, этот разрыв ничего не значит.

«Одно очко – это ерунда. «Спартак» по игре 100% будет вторым. «Ростов» хорошо играет, но не выдержит борьбы» – заявил Кечинов для Legalbet.

До конца сезона-2022/23 «Спартак» проведет в РПЛ матчи с «Краснодаром», «Ростовом», «Зенитом», «Химками», ЦСКА, «Пари НН» и «Крыльями Советов».

Команде Валерия Карпина предстоят игры с «Уралом», «Спартаком», «Факелом», «Сочи», «Краснодаром», «Ахматом» и ЦСКА.

источник: Legalbet
Кечинов оценил шансы «Спартака» опередить «Ростов» в борьбе за серебро РПЛ
Кечинов оценил шансы «Спартака» опередить «Ростов» в борьбе за серебро РПЛ
Экс-игрок сделал уверенный прогноз.
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