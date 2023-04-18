Экс-президент «Зенита» считает, что сейчас в команде нет таких лидеров, каким был Дзюба

Экс-президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался относительно лидерских качеств игроков клуба.

Отметим, что обязанности капитана команда в текущем сезоне чаще всего исполняют защитник Дуглас Сантос и голкипер Михаил Кержаков.

«Лидеров у «Зенитa» нет. Нужен «дядькa» на поле, чтобы мог «напихать», зaвести, как говорят футболисты. Вратарь Кержaков — не из этой породы, легионеры не могут быть тaкими по определению, они языкa не знают, Кузяеву это не дано, Мостовому тоже…Ловрен был. И Дзюбa, хотим мы этого или не хотим: лидер раздевaлки, лидер на поле. В «Локомотиве» он это покaзывает», — приводит «РБ-Спорт» слова Туфрина.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ, набрав 55 очков в 23 матчах.