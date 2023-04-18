Погба дал показания в суде по делу о вымогательствах

Хавбек сборной Франции Поль Погба предстал перед судом.

Напомним, что 30-летний футболист проходит потерпевшим по делу о вымогательствах.

В марте прошлого года футболиста «Ювентуса» похитили и потребовали у него деньги за якобы оказываемые ими услуги по охране. Хулиганов в дом Поля привел его знакомый по имени Рушдан.

Как сообщает L'Equipe, полузащитник признался, что заплатил одному из преступников 38 тысяч евро.

«Долгое время держал это в себе, но теперь решил рассказать об этом. Этот случай оказал большое влияние на мое тело, повлиял на получение мной травм. Я обсуждал это с тренером сборной Франции. Поверил вымогателям, я думал, что они хотят навредить моим друзьям и семье», — заявил Погба.