ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Игроки «Бунедкора» и «Насафа» устроили массовую драку после матча чемпионата Узбекистана

Национальная ассоциация футбола начала свое расследование по итогам инцидента.
Игроки «Бунедкора» и «Насафа» устроили массовую драку после матча чемпионата Узбекистана
18 апреля 2023 15:25
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Профессиональная футбольная лига Узбекистана

После матча 6-го тура чемпионата Узбекистана между «Бунедкором» из Ташкента и «Насафом» из Карши произошла массовой дракой футболистов.

Отметим, что игра в столице страны завершилась со счетом 1:1.

Как сообщает Gazeta.uz, игроки и тренерский штаб «Насафа» остались недовольны решениями главного арбитра встречи Рахимбека Каримова. Судья показал две красные карточки гостям.

После игры игрок «Насафа» Абубакир Риз Турдиалиев встретил Каримова в подтрибунном помещении и высказал в его адрес претензии.

В свою очередь капитан «Бунедкора» Даврон Эргашев, покидая поле после конца встречи кричал и целовал эмблему клуба.

После этого в его сторону направляются футболисты «Насафа», после чего начинается драка. В потасовке участвовали около 50 человек: игроки, тренеры и персонал.

источник: «Советский спорт»
Агент Селюк: Как же Слуцкий умудрился с Хвичей вылететь в ФНЛ?
Агент Селюк: Как же Слуцкий умудрился с Хвичей вылететь в ФНЛ?
Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об игре Хвичи Кварацхелии в «Наполи». И то ли порадовался, то ли посетовал, что итальянцы купили игрока за маленькие деньги.
18.04.2023 16:38
Футбол
автор: Юрий Волохов
Безбородов рассудит «Спартак» и «Краснодар», Мешков назначен на матч «Зенит» – «Динамо»
Безбородов рассудит «Спартак» и «Краснодар», Мешков назначен на матч «Зенит» – «Динамо»
Матчи тура пройдут с 22 по 24 апреля.
18.04.2023 16:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
РФС назначил арбитров на матч РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом»
РФС назначил арбитров на матч РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом»
Игра пройдет на домашнем стадионе армейцев 23 апреля и начнется в 19:30 мск.
18.04.2023 15:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Валерий Овчинников: Дзюба для «Локомотива» – просто находка 
Валерий Овчинников: Дзюба для «Локомотива» – просто находка 
В восьми сыгранных встречах за красно-зеленых нападающий забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи.
18.04.2023 15:36
Футбол
автор: Юрий Волохов
Игроки «Бунедкора» и «Насафа» устроили массовую драку после матча чемпионата Узбекистана
Игроки «Бунедкора» и «Насафа» устроили массовую драку после матча чемпионата Узбекистана
Национальная ассоциация футбола начала свое расследование по итогам инцидента.
18.04.2023 15:25
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Погба дал показания в суде по делу о вымогательствах
Погба дал показания в суде по делу о вымогательствах
Футболист рассказал о влиянии, которое эта история оказала на его карьеру.
18.04.2023 15:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Экс-президент «Зенита» считает, что сейчас в команде нет таких лидеров, каким был Дзюба
Экс-президент «Зенита» считает, что сейчас в команде нет таких лидеров, каким был Дзюба
Бывший функционер сравнил нападающего с голкипером сине-бело-голубых.
18.04.2023 14:37
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Защитник «Брентфорда» рассказал о странном поведении Холанда во время матчей
Защитник «Брентфорда» рассказал о странном поведении Холанда во время матчей
Команды футболистов встречались 12 ноября 2022 года в матче 16-го тура АПЛ.
18.04.2023 14:25
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кечинов оценил шансы «Спартака» опередить «Ростов» в борьбе за серебро РПЛ
Кечинов оценил шансы «Спартака» опередить «Ростов» в борьбе за серебро РПЛ
Экс-игрок сделал уверенный прогноз.
18.04.2023 13:44
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика