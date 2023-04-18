Игроки «Бунедкора» и «Насафа» устроили массовую драку после матча чемпионата Узбекистана

После матча 6-го тура чемпионата Узбекистана между «Бунедкором» из Ташкента и «Насафом» из Карши произошла массовой дракой футболистов.

Отметим, что игра в столице страны завершилась со счетом 1:1.

Как сообщает Gazeta.uz, игроки и тренерский штаб «Насафа» остались недовольны решениями главного арбитра встречи Рахимбека Каримова. Судья показал две красные карточки гостям.

После игры игрок «Насафа» Абубакир Риз Турдиалиев встретил Каримова в подтрибунном помещении и высказал в его адрес претензии.

В свою очередь капитан «Бунедкора» Даврон Эргашев, покидая поле после конца встречи кричал и целовал эмблему клуба.

После этого в его сторону направляются футболисты «Насафа», после чего начинается драка. В потасовке участвовали около 50 человек: игроки, тренеры и персонал.