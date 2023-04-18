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Безбородов рассудит «Спартак» и «Краснодар», Мешков назначен на матч «Зенит» – «Динамо»

Матчи тура пройдут с 22 по 24 апреля.
Безбородов рассудит «Спартак» и «Краснодар», Мешков назначен на матч «Зенит» – «Динамо»
18 апреля 2023 16:01
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

РФС назвал судей и инспекторов, назначенных на матчи 24-го тура чемпионата России.

Ранее стало известно, что московское дерби ЦСКА - «Локомотив» рассудит бригада во главе с Сергеем Карасевым.

Отметим, что главным арбитром матча между «Спартаком» и «Краснодаром» назначен Владислав Безбородов, бригаде Виталия Мешкова доверили игру «Зенит» - «Динамо».

22 апреля

«Химки» – «Торпедо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Рустам Мухтаров;

«Факел» – «Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян;.

«Зенит» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян;

23 апреля

«Урал» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Алексей Ширяев;

«Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Игорь Князев, Хамид Талаев;

«Ахмат» – «Сочи»: судья – Артур Фёдоров, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев;

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Ковалев;

24 апреля

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Кирилл Большаков.

источник: РФС
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