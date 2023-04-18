Безбородов рассудит «Спартак» и «Краснодар», Мешков назначен на матч «Зенит» – «Динамо»

РФС назвал судей и инспекторов, назначенных на матчи 24-го тура чемпионата России.
Ранее стало известно, что московское дерби ЦСКА - «Локомотив» рассудит бригада во главе с Сергеем Карасевым.
Отметим, что главным арбитром матча между «Спартаком» и «Краснодаром» назначен Владислав Безбородов, бригаде Виталия Мешкова доверили игру «Зенит» - «Динамо».
22 апреля
«Химки» – «Торпедо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Рустам Мухтаров;
«Факел» – «Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян;.
«Зенит» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян;
23 апреля
«Урал» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Алексей Ширяев;
«Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Игорь Князев, Хамид Талаев;
«Ахмат» – «Сочи»: судья – Артур Фёдоров, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев;
ЦСКА – «Локомотив»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Ковалев;
24 апреля
«Спартак» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Кирилл Большаков.