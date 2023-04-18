Безбородов рассудит «Спартак» и «Краснодар», Мешков назначен на матч «Зенит» – «Динамо»

Агент Селюк: Как же Слуцкий умудрился с Хвичей вылететь в ФНЛ?

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об игре Хвичи Кварацхелии в «Наполи». И то ли порадовался, то ли посетовал, что итальянцы купили игрока за маленькие деньги.