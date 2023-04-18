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Стало известно, когда «ПСЖ» может предложить новый контракт Рамосу

Действующий трудовой договор истекает в конце текущего сезона.
Стало известно, когда «ПСЖ» может предложить новый контракт Рамосу
18 апреля 2023 17:00
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Стало известно условие, при котором «ПСЖ» может предложить новый контракт защитник Серхио Рамосу.

Как сообщает Mundo Deportivo, 37-летний футболист хочет провести еще один сезон в парижском клубе. «ПСЖ» до сих не предложил Серхио продление соглашение.

Отмечается, что переговоры с испанцем не начнутся до того момента, пока парижская команда не гарантирует себе победу в текущем сезоне чемпионата Франции. Руководство «ПСЖ» довольно игрой Рамоса, но футболисту придется пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться.

В текущем сезоне испанец провел 38 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

источник: El Mundo Deportivo
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