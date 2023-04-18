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«Севастополь» отправит документы в РФС для лицензирования 24 апреля

Крымский клуб намерен заявиться во Вторую лигу.
18 апреля 2023 19:23
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Севастополь» 24 апреля отправит в Российский футбольный союз все необходимые документы для лицензирования для участия во второй лиге, сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на директора клуба Валерия Чалого.

«Наш клуб готовится к прохождению лицензирования в профессиональном футболе. До 24 числа отошлем их в РФС. Дальше будет информация, нужно ли что-то исправить, или все хорошо. Я уверен, что мы будем играть в чемпионате, и все у нас будет хорошо», — цитирует Чалого источник.

Ранее сообщалось, что комиссия РФС посетит «Севастополь» в ближайшее время для оценки возможностей команды.

источник: «РБ-Спорт»
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