«Севастополь» отправит документы в РФС для лицензирования 24 апреля

Футбольный клуб «Севастополь» 24 апреля отправит в Российский футбольный союз все необходимые документы для лицензирования для участия во второй лиге, сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на директора клуба Валерия Чалого.

«Наш клуб готовится к прохождению лицензирования в профессиональном футболе. До 24 числа отошлем их в РФС. Дальше будет информация, нужно ли что-то исправить, или все хорошо. Я уверен, что мы будем играть в чемпионате, и все у нас будет хорошо», — цитирует Чалого источник.

Ранее сообщалось, что комиссия РФС посетит «Севастополь» в ближайшее время для оценки возможностей команды.