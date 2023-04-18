Игорь Семшов: «Ростов» в матче с «Зенитом» доказал, что не так страшен черт, как его малюют

Экс-хавбек «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал результат матча клуба из Санкт-Петербурга против «Ростова» в рамках 23-го тура РПЛ.

Напомним, что игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 0:0.

«Когда приезжает «Зенит», соперник включает режим доказать, что он не хуже. «Ростов» вчера показал хорошие качества, неплохо действовал в первом тайме. У «Зенита» было достаточно моментов, но не забываем, что и у «Ростова» были подходы. Игра удалась. «Зенит» упустил несколько хороших шансов, но и у «Ростова» был момент у Терентьева в концовке игры. «Ростов» доказал, что не так страшен черт, как его малюют», – цитирует Семшова «РБ-Спорт».



Добавим, что »Ростов» остался на втором месте в таблице. В его активе 46 очков. У «Зенита» – 55 очков и первая позиция.