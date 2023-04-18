Ледяхов объяснил, почему «Спартак» должен победить «Акрон» в Кубке России

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов полагает, что «Спартак» выйдет в следующий круг Кубка России.

– «Спартак» должен пройти дальше в Кубке. Это команда занимает лидирующее положение в премьер-лиге, а «Акрон» – в середине таблицы Первой. По статусу «Спартак» должен обыгрывать. «Акрон» уже прыгнул выше головы, – цитирует Ледяхова «Чемпионат».

По мнению экс-футболиста, в «Спартаке» понимают, что «Акрон» уже выбил из розыгрыша три московские команды, но на кубковые матчи настрой отдельный.

Полуфинальный матч Пути регионов между «Акроном» и «Спартаком» состоится 19 апреля в Жигулевске.