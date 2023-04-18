Промес и Мозес пропустят матч Кубка России с «Акроном»

Полузащитники московского «Спартака» Квинси Промес и Виктор Мозес пропустят полуфинальный матч Кубка России (Путь регионов) против тольяттинского «Акрона», сообщают РИА Новости.

По данным источника, Промес и Мозес не приехали в Жигулевск вместе с основным составом команды. Промес пропустил две последние игры «Спартака» из-за рецидива травмы. Мозес пропустил большую часть нынешнего сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия, но вернувшись в матче с «Уралом», также получил рецидив травмы.

В составе «Спартака» вероятно, выйдет на поле капитан команды Георгия Джикия, который пропустил месяц после травмы в марте в матче 20-го тура. Футболист прибыл в составе клуба.

Игра между «Акроном» и «Спартаком» пройдет в Жигулевске 19 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.