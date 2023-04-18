Вратарь «Интера» Онана едва не подрался с одноклубником Брозовичем на тренировке

Вратарь «Интера» Андре Онана едва не подрался со своим одноклубником Марсело Брозовичем на тренировке в преддверии ответного матча Лиги чемпионов, сообщает Calciomercato.

По данным источника, когда футболисты играли в квадрат, голкипер толкнул хорватского футболиста, борясь за мяч. Тот агрессивно отреагировал и перепалка грозила перерасти в драку. Стоящим недалеко Данило Д'Амброзио и Ромелу Лукаку пришлось срочно вмешаться, чтобы конфликт не завершился дракой.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой» состоится в Милане 19 апреля. В первом матче итальянская команда оказалась сильнее – 2:0.