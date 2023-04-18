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Силкин ответил на вопрос о возможном возвращении Шварца в «Динамо»

В стане бело-голубых зреют перемены.
Силкин ответил на вопрос о возможном возвращении Шварца в «Динамо»
18 апреля 2023 20:26
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК "Динамо"

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос о возможном возвращении Сандро Шварца на пост наставника команды.

«Важно признать: при Шварце «Динамо» очень здорово играло, развивались молодые футболисты, а на поле команда демонстрировала четкий рисунок игры, мне очень нравилась игра команды в то время», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, недавно Шварца уволили из берлинской «Герты», при котором она скатилась на последнюю строчку в турнирной таблице Бундеслиги.

После 23 туров «Динамо» с 39 очками занимает пятое место в РПЛ.

источник: «РБ-Спорт»
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