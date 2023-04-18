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РФС объявил о решении по участию сборной России в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии

Точка поставлена.
РФС объявил о решении по участию сборной России в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии
18 апреля 2023 20:31
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РФС / Михаил Шапаев

Сборная России отказалась от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Такое решение было принято по ряду причин. Мы благодарны коллегам за приглашение. Долго обсуждали, но не все условия нас устроили до конца», – отметил представитель РФС.

Напомним, турнир должен пройти этим летом, а среди участников числятся сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Ранее сообщалось, что РФС откажется от участия в этом турнире из-за погодных условий и некачественных полей.

источник: «РБ-Спорт»
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