Митрофанов заявил, что УЕФА хочет видеть РФС в составе организации

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет оставить РФС в составе организации.

«Мы продолжаем вести переговоры с УЕФА, они хотят, чтобы мы остались. Что касается включения крымских клубов в чемпионат страны, это может и повлияет, а может и не повлияет (на членство в УЕФА). Мы их можем включить во Вторую лигу и без того, чтобы они стали членами РФС. У нас многие клубы не являются членами РФС», – цитирует Митрофанова РИА Новости.

С февраля 2022 года российские сборные и клубы решением ФИФА и УЕФА отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. В конце 2022 года РФС рассматривал вариант перехода из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.