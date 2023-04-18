«Челси» объявил стартовый состав на ответный матч с «Реалом» в Лиге чемпионов

Сегодня, 18 апреля, «Челси» проведет ответный матч с «Реалом» в ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.00 по Москве.

За час до начала игры «синие» огласили стартовый состав.

«Челси»: Аррисабалага, Фернандес, Силва, Канте, Ковачич, Чалоба, Галлахер, Джеймс, Хаверц, Кукурелья, Фофана.

Напомним, первый матч команд, прошедший в Мадриде, завершился в пользу «сливочных» – 2:0. Таким образом, лондонцам нужно одержать победу со счетом 3:0, чтоб пройти в следующую стадию турнира.