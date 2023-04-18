«Фатих Карагюмрюк» рассчитывает продлить контракт с Оздоевым

Руководство турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» рассчитывает продлить контракт с российским полузащитником Магомедом Оздоевым, сообщает Sport24 со ссылкой на спортивного директора команды Мурада Акына.

По данным источника, в клубе очень довольны игрой хавбека.

«Он отличный игрок. Надеемся, что летом Оздоев не покинет клуб. Рассчитываем видеть его в команде и дальше», - отметил Акын.

В нынешнем сезоне 30-летний Оздоев провел в составе «Фатих Карагюмрюка» 26 матчей, стал автором пяти забитых голов и четырех результативных передач. Контракт Оздоева с турецким клубом заключен до лета 2024 года.

«Фатих Карагюмрюк» после 27 туров набрал 37 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Турции.