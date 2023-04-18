«Наполи» и «Милан» огласили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

«Наполи» и «Милан» назвали стартовые составы на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.

Отметим, что встреча между командами состоится во вторник, 18 апреля, в Неаполе. Начало – в 22:00 мск. Главным арбитром игры был назначен поляк Шимон Марчиняк.

«Наполи»: Мерет, Жезус, Руй, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка, Н'Домбеле, Политано, Кварацхелия, Осимхен.

«Милан»: Меньян, Эрнандес, Томори, Кьер, Калабрия, Тонали, Крунич, Беннасер, Диас, Леау, Жиру.

Добавим, что в первом игре подопечные «россонери» дома минимально обыграли своего соперника со счетом 1:0. Победу команде Стефано Пиоли принес забитый мяч полузащитника Исмаэля Беннасера.