В «Спартаке» ответили на вопрос о восстановлении Промеса, Хлусевича и Мозеса

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, как обстоят дела с восстановлением Квинси Промеса, Даниила Хлусевича и Виктора Мозеса.

По его словам, нидерландский нападающий проходит заключительный этап восстановления, а Хлусевич и Мозес продолжают работу по индивидуальной программе. Слова Зеленова приводит «Чемпионат».

В нынешнем сезоне РПЛ 31-летний Промес отыграл 20 матчей, забил 16 голов и отдал 6 голевых передач. У 22-летнего Хлусевича 21 матч и 3 ассиста, а 32-летний Мозес появился на поле 5 раз и отметился двумя голами.