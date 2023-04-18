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Колосков высказался о решении РФС не участвовать в азиатском турнире сборных

Россия не сыграет в летнем чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
Колосков высказался о решении РФС не участвовать в азиатском турнире сборных
18 апреля 2023 21:35
автор: Александр Шульгин
автор фото: Архив "Советского спорта"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал отказ сборной России участвовать в летнем чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«Это абсолютно правильное решение, поскольку участие в этом турнире, наверное, обошлось бы в копеечку, я на 100% поддерживаю такое решение. Пока не будет ясности с официальными матчами, товарищеские надо проводить с большой долей ответственности. Но ради чего их проводить? Ведь сегодня мы готовимся одной командой, а через несколько лет будет другая», - приводит слова экс-главы РФС ТАСС.

Напомним, в состав CAFA входят сборные Ирана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Сборная России должна была стать одной из приглашенных команд на соревновании.

источник: ТАСС
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