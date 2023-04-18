Мостовой считает, что много людей будут болеть за «Акрон» в матче Кубка России со «Спартаком»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался относительно предстоящего матча Пути регионов Кубка России между «Акроном» и «Спартаком».

Напомним, что ранее красно-белые проиграли «Уралу» в полуфинале Пути РПЛ, а «Акрон» нанес поражение «Динамо».

«У «Спартака» больше шансов победить. Если они пройдут, то будут в финале: правда, вылетев из Кубка в прошлом матче. Много людей будут болеть за «Акрон», но я слабо верю в новую сенсацию. Для меня «Спартак» — однозначный фаворит», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Добавим, что победитель матча встретится в следующем раунде с лучшей в противостоянии «Краснодар» — «Крылья Советов».