РФС объяснил отказ от участия в чемпионате CAFA совпадением с внутрироссийскими соревнованиями

Российский футбольный союз объяснил отказ от участия в чемпионате CAFA совпадением с внутрироссийскими соревнованиями, сообщили в пресс-службе РФС.

«Российский футбольный союз принял решение не участвовать в Кубке футбольной ассоциации Центральной Азии. Мы благодарны организаторам турнира за приглашение и продолжаем сотрудничество с центральноазиатскими футбольными федерациями по широкому спектру направлений.

Решение не участвовать в турнире было принято после внутреннего обсуждения, в том числе с тренерским штабом национальной команды. Решение обусловлено сроками проведения турнира, совпадающими с внутрироссийскими соревнованиями, в том числе с Суперфиналом Кубка России по футболу.

Участие в Кубке футбольной ассоциации Центральной Азии рассматривалось в качестве одного из вариантов для игр национальной команды в июне. РФС продолжает переговоры с рядом федераций по организации товарищеских матчей в ближайшие окна календаря ФИФА. О соперниках и датах будет объявлено после достижения договоренностей», — говорится в заявлении РФС.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.