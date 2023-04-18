«Вест Хэм» рассматривает Поттера в качестве кандидата на пост главного тренера

Руководство «Вест Хэма» рассматривает кандидатуру бывшего тренера «Челси» Грэма Поттера в качестве преемника Дэвида Мойеса на посту главного тренера команды, сообщает Daily Mail.

По информации источника, будущее Мойеса находится под вопросом, несмотря на контракт, действующий до лета 2024 года. Также сообщается, что в руководстве сомневаются, что Поттер будет заинтересован в работе у «молотобойцев».

Ранее в «Вест Хэме» рассматривали кандидатуры Маурисио Почеттино и Нуну Эшпириту Санту.

«Вест Хэм» в 30 матчах английской премьер-лиги завоевал 31 очко и располагается на 15-й строчке турнирной таблицы.