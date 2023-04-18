«Милан» сыграл вничью с «Наполи» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Милан» на выезде сыграл вничью с «Наполи».

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе гостей на 43-й минуте отличился Оливье Жиру. Он же в середине тайма не смог реализовать 11-метровый удар. Неаполитанцы отыгрались уже в добавленное время: ничью команде принес Виктор Осимхен.

На 82-й минуте Хвича Кварацхелия также не смог поразить ворота «Милана» с пенальти.

Таким образом, «россонери» вышли в полуфинал, где сыграют с победителем пары «Интер» – «Бенфика».

Напомним, первый матч остался за командой Стефано Пиоли (1:0).

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответный матч

«Наполи» (Италия) – «Милан» (Италия) – 1:1 (0:1)

Голы: Осимхен, 90 – Жиру, 43.

Нереализованные пенальти: Кварацхелия, 80 – Жиру, 22.